Pitazaak in centrum van Oudenaarde uitgebrand

Oudenaarde - In het centrum van het Oost-Vlaamse Oudenaarde is dinsdagvoormiddag brand uitgebroken in een pitazaak. Dat meldt de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De benedenverdieping van het gebouw brandde uit.

Het vuur brak rond 9.30 uur uit in pitabar Damascus Kebab in de Hoogstraat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de schade is aanzienlijk. De benedenverdieping van het pand brandde uit en de andere verdiepingen liepen rookschade op. De Hoogstraat werd afgesloten door de hulpdiensten. Niemand raakte gewond.