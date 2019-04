Groothertog Jean, de oorlogsheld die zijn eigen land bevrijdde en er een belastingparadijs van maakte

Hij was de enige vorst die eigenhandig de wapens heeft opgenomen tegen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Luxemburg wordt groothertog Jean, die op 98-jarige leeftijd is overleden, daarom gezien als ware oorlogsheld. De oom van onze koning Filip bevrijdde na Brussel ook zijn eigen Luxemburg, om zijn kleine land vervolgens om te bouwen tot belastingparadijs.