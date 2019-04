Mignolet komt niet van de bank af in Liverpool, maar krijgt veel lof van vice-kapitein

James Milner, vice-kapitein van Liverpool, heeft de loftrompet gestoken over Simon Mignolet. Opvallend, want onze landgenoot kwam dit seizoen nog maar twee keer in actie voor de leider in de Premier League.

Liverpool mag dan wel aan één van zijn strafste seizoenen van de voorbije 25 jaar bezig zijn, doelman Simon Mignolet beleeft er voorlopig weinig plezier aan. De Belgische keeper stond nog maar twee keer onder de lat bij The Reds. Eén partij in de FA Cup, eentje in de League Cup. Voor het overige kijkt Mignolet lijdzaam toe vanop de bank hoe zomertransfer Alisson Becker er de pannen van het dak keept.

Harde tijden dus voor Mignolet, maar de Limburger kreeg afgelopen weekend wel een hart onder de riem van ploegmakker James Milner. De vice-kapitein van Liverpool prees het professionalisme waarmee Mignolet omgaat met zijn bankzittersstatuut.

“Ik wil het even hebben over iemand waar dit seizoen nog niet veel over gesproken is: Simon Mignolet”, zei Milner. “Het is ongelofelijk hoe hij zich gedraagt op en rond het trainingsveld. Hij heeft de beste houding die ik ooit in mijn leven heb gezien. Elke dag opnieuw drijft hij zichzelf en Ali (Alisson Becker, nvdr.) tot het uiterste. Hij maakt iedereen beter. Omdat hij niet op het veld staat, zal niemand ooit over hem in de pers spreken. Maar hij is dit seizoen zo belangrijk geweest voor ons. Sterke karakters, dat is exact wat je nodig hebt in een ploeg. Zij die, zelfs als ze niet zo veel spelen als ze zouden willen, opstaan wanneer het nodig is."