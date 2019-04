Goed weer tijdens paasvakantie leidt tot recordcijfers bij pretparken

Het goede weer tijdens de paasvakantie zorgde ervoor dat bezoekers in groten getale naar de Belgische pretparken trokken. De pretparken Walibi, Plopsa De Panne, Plopsa Coo en waterpretparken Plopsaqua, Aqualibi en Boudewijn Seapark noteerden een stijging van het aantal bezoekers tot en met 25 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2018.

ONZE PRETPARKGIDS. Waar moet je heen, hoe vermijd je lang wachten en neem je best een lunchpakket mee? (+)

Tijdens de paasvakantie verwelkomden Walibi Belgium en waterpark Aqualibi samen in totaal 175.000 bezoekers, een stijging van 17 procent in vergelijking met 2018, en een nieuw record voor deze periode van het jaar. “Het uitstekende weer was een zeer belangrijke factor, net als de vele vernieuwingen die het park dit jaar heeft aangebracht”, zegt PR-officer Justien Dewil. Walibi opende dit jaar twee nieuwe zones en een van de twee nieuwe attracties was open voor de bezoekers.

Ook voor de Plopsa-parken was de paasvakantie een schot in de roos. Pretpark Plopsaland De Panne ontving 21 procent meer bezoekers ten opzichte van vorig jaar, terwijl Plopsa Coo, in de Belgische Ardennen, een stijging van 13 procent noteerde. De absolute topper was waterpretpark Plopsaqua De Panne, waar dit jaar maar liefst 25 procent meer bezoekers opdaagden.

Ook het Brusselse miniatuurpark Mini-Europa is tevreden. Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder: “De paasvakantie was een recordeditie voor Mini-Europa. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, bezochten zo’n 10% meer Belgische en buitenlandse toeristen het miniatuurpark. En dat terwijl zowel de paasvakantie van vorig jaar, als die van 2017 telkens goed waren voor een bezoekersrecord.”

Boudewijn Seapark noteerde een stijging van 20 procent tegenover 2018. “Vooral de tweede week van de vakantie en het paasweekend waren hoogtijden voor deze periode van het jaar”, zegt commercieel manager Geertrui Quaghebeur.

Directeur van Bobbejaanland, Yves Peeters, reageert tevreden over de paasvakantie. “De bezoekers hebben kunnen genieten van het weer, en vooral tijdens de tweede week heeft Bobbejaanland een goed resultaat neergelegd.”

Voor Bellewaerde was de paasvakantie een rustige en aangename start van een nieuw seizoen, meldt marketingdirecteur An De Ridder. “Bezoekers komen genieten van de unieke mix van attracties, dieren en natuur. Het mooie weer is een mooi extraatje voor de bezoekers. We verwachten bezoekersaantallen in lijn met vorig jaar”, aldus De Ridder.

LEES OOK. Kust verwelkomt 1,2 miljoen dagtoeristen tijdens paasvakantie