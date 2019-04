Auto van Elodie gestolen voor haar deur, met daarin de 4.000 euro dure rolstoel van haar zoon (11)

Dat dieven aan de haal zijn gegaan met haar Volkswagen Caddy, daar kan Elodie al bij al nog mee leven. Maar in die wagen zat de rolstoel van haar gehandicapte zoon Louis (11), die 4.000 euro waard is. En daar kan de moeder uit Roux, bij Charleroi, niet mee lachen. “Breng hem terug”, vraagt ze aan de dieven in de kranten van Sudpresse.

Door gebrek aan zuurstof bij de geboorte heeft Louis (11) hersenschade opgelopen. Die leidt tot op vandaag voor zichtbare problemen. De Waalse jongen kan zich niet onafhankelijk verplaatsen en moet ondersteund worden als hij wil stappen, maar met zijn vertrouwde rolstoel trekt hij zich goed uit de slag.

Het kwam voor Louis en zijn moeder Elodie dan ook als een slag in hun gezicht toen hun Volkswagen Caddy afgelopen vrijdag voor hun deur gestolen werd. Haar partner Ludovic was om 6 uur ’s ochtends naar het werk vertrokken en had de wagen nog zien staan. Een uur later was de auto er niet meer. Elodie trof alleen de versplinterde ruit aan op de grond.

In de koffer van de wagen zat de rolstoel van Louis, het vaste transportmiddel van de jongen dat bovendien 4.000 euro gekost heeft. “We hebben de hoop opgegeven dat we de auto nog terugvinden”, zegt Ludovic op de website Vigilance Courcelloise. “Die is waarschijnlijk toch al gestript om de onderdelen te verkopen. Maar de rolstoel willen we écht terug. Hij was zo goed als nieuw omdat mijn zoon gegroeid was en niet meer in zijn vorige stoel kon. Dit was ook een comfortabelere voor hem. Voor die overvallers heeft hij geen enkele waarde, maar hij is onmisbaar voor mijn zoon.”

Het gezin lanceert daarom een oproep naar de dieven. “Geef de rolstoel terug. De voornaam van Louis staat in het kussen.”