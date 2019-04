“Liefdevolle papa” verkracht 14-jarig meisje op vrijgezellenfeest

Bonheiden - Een dertiger uit Bonheiden is dinsdagochtend tot twee jaar cel met uitstel veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van een veertienjarig meisje. De man was in 2016 met een groep vrienden op vrijgezellenweekend, toen hij het meisje in een restaurant tot in de toiletten volgde en toesloeg.

Pinten drinken met de maten, de aanstaande bruidegom wat ludieke opdrachten laten uitvoeren en tussendoor stevig gaan eten: het zijn de ingrediënten van menig vrijgezellenweekend. Ook S.V., een dertiger uit Bonheiden, was in 2016 met een groep vrienden naar het Gentse afgezakt om het aanstaande huwelijk van een van zijn vrienden te vieren. Hij ging echter zwaar over de schreef.

Verkracht in toilet van restaurant

De man had zijn jonge slachtoffer al twee keer “ongepast benaderd” in het restaurant, waarop het meisje – in tranen – samen met haar grootmoeder naar de keuken ging om er even te bekomen. Even later zat ze weer aan tafel, waarna ze naar het toilet ging. “Meneer volgde haar de toiletten in, en bleef volgens zijn eigen tafelgenoten bijzonder lang weg. Zo lang dat zijn voorgerecht intussen door een van zijn vrienden werd opgegeten.”

In de toiletten nam de man de handen van zijn veertienjarig slachtoffer vast, deed zijn broek naar beneden en bracht haar handen naar zijn geslachtsdeel, waarop ze hem moest masturberen. “Het slachtoffer werd zowel aangerand als verkracht in de toiletten van het restaurant, het restaurant van haar eigen grootouders dan nog wel”, zei de rechter tijdens het voorlezen van het vonnis.

“Deze feiten hebben schade berokkend aan het slachtoffer en haar aangetast in haar normale ontwikkeling, maar ook in het vertrouwen van de hele familie in de maatschappij. Die plaats was een beschermde omgeving, die voorgoed werd kapotgemaakt door meneer zijn daden.”

“Geen twijfel mogelijk”

Op basis van de verklaringen van het slachtoffer en de getuigen, en van de verslagen van de gerechtsdeskundigen oordeelde de rechtbank dinsdagochtend dat er geen twijfel mogelijk is. “Het slachtoffer nam aanvankelijk enkel haar beste vriendin in vertrouwen, maar getuigde later waarheidsgetrouw over de feiten”, klonk het. “Op basis van de gegevens van het onderzoek is er geen enkele reden te twijfelen aan haar verklaringen.”

V., die een blanco strafblad heeft en volgens het vonnis “een liefdevolle papa en partner is met een professioneel en sociaal heel normaal leven”, kreeg twee jaar cel met uitstel. Hij moet het slachtoffer en haar ouders ettelijke duizenden euro’s schadevergoeding betalen.