Opletten voor kleine zwarte vlekjes in bed: nu al evenveel wantsen gespot als in heel 2018

’s Nachts kruipen ze in je bed, steken ze je en zuigen ze je bloed. Hoewel je ze amper kunt zien, kunnen bedwantsen behoorlijk vervelend zijn. “Vorig jaar was het jaar van de grote doorbraak van de wantsen, en nu zetten ze hun steile opgang voort”, zegt Natuurpunt. Uit metingen blijkt dat er in de eerste vier maanden van 2019 al bijna evenveel wantsen waargenomen zijn als in heel 2018.

Het is nog niet wetenschappelijk bewezen, maar alles wijst erop dat de invasie van wantsen - toch de meeste soorten - te maken heeft met de klimaatverandering. Ze houden van warmer en droog weer. En dat vinden ze hier meer en meer. Zachte winters, warme en droge zomers.

“De meeste wantsen zijn nochtans onschadelijk en bezorgen je dus weinig of geen last. Maar ze zien er wel akelig uit omdat ze meestal in grote groepen samenleven”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. “Dat het record van vorig jaar nog voor de zomer voor de bijl gaat, staat vast. Nu al zijn ze massaal aanwezig en in september komt er traditioneel nog een tweede grote piek.”

Bedwantsen

De enige echt vervelende soort is de bedwants die zich voedt met ons bloed. “We zien deze soort, die constant binnen leeft, vaker dan vroeger. Bedwantsen bestrijden is heel moeilijk omdat ze zich verschansen in donkere hoekjes en negen maanden kunnen overleven zonder druppeltje bloed. Zwarte vlekjes in je bed kunnen verraden dat je er hebt”, zegt Wim Veraghtert.

Een beetje zoals muggen leven ze ’s nachts. Ze kruipen in je bed en steken je om bloed te zuigen. “Zeer vervelende beestjes. Wie een beet krijgt, heeft daar soms een week jeuk van”, zegt entomoloog Patrick Grootaert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Hoe kan je ze bestrijden?

Stofzuigen is een goede start om bedwantsen aan te pakken. Doe het heel nauwkeurig – het is belangrijk dat je geen vierkante centimeter vergeet. Leeg de stofzuigerzak onmiddellijk en kleef hem dicht. Anders kruipen de beestjes er weer uit.

Je kan lakens wassen op 60 graden op een lang programma (minstens een uur). Eventuele eitjes of larven gaan zo dood door de stolling van hun eiwit. Helpt ook: kleren en beddengoed evenlang in de droogkast steken.

Als je een heel goed stoomstrijkijzer hebt, kan het zinvol zijn om je matras te strijken. Je zal vast enkele bedwantsen kunnen doden. Als ze op dat moment net passeren. Want bedwantsen zijn lichtschuw en verschuilen zich niet in bed, maar in donkere spleten en kieren zoals achter afdekplaatjes van stopcontacten. Maar stofzuigen, stomen en lakens wassen volstaan niet als bestrijding: je krijgt ze nooit allemaal weg.

Leg kleren na een reis in de diepvries. Kanttekening: in de diepvries bij je thuis is het meestal -18 graden. Voor de wantsen het begeven, moet de kleding er minstens 48 uur in zitten. Een industriële vriezer koelt meer (-22 graden). Dan volstaat een dagje in de kou.

Verstuif geen insecticide. De beesten zijn er door de jaren heen resistent voor geworden en gezond is het zeker niet als je er straks in moet slapen. De zwaardere insecticiden die de beesten wel aanpakken, mogen hier niet meer gebruikt worden omdat ze extreem schadelijk zijn voor het milieu.

Wacht niet lang om professionele hulp in te schakelen. Bedwantsen zijn een hardnekkig probleem en kan je niet helemaal alleen oplossen. Bestrijders gaan, afhankelijk van de ernst van het probleem, de ruimte heel grondig stofzuigen. Daarna stomen ze met een speciaal ontwikkeld machientje met droge stoom (niet te vergelijken met die uit een stoomstrijkijzer). Bij extreme plagen worden 24 uur lang speciale kachels in de kamer gezet. Tot slot wordt opnieuw gestofzuigd.

Grauwe schildwants of grauwe veldwantsen.

Andere veel voorkomende wantsen in Vlaanderen zijn:

Vuurwantsen: de vuurwants is zo’n 9 tot 12 millimeter lang en rood met zwarte tekeningen. De nimfjes zijn bijna helemaal rood, behalve op de plekken waar later de vleugels komen. Die plekken zijn... zwart. De vuurwants is een echte alleseter. Hij zuigt aan planten, aas en dode insecten, maar gaat ook zelf op jacht naar insecten. In de zomer vaak te zien in enorme groepen. Voor de mensen zijn ze totaal onschadelijk.

Grauwe schildwants of grauwe veldwantsen: deze soort is al geruime tijd aan een opmars bezig. De grauwe schildwants is een weinig kieskeurige soort. Ze komt onder meer in tuinen voor en leeft op allerlei loofbomen en struiken. Ze kan zich zowel met plantensappen als met kleinere insecten voeden. Onschuldig! Ze durven ook rijpend fruit dat aan fruitbomen hangt aan te vallen.

Bladpootrandwantsen: de voorbije tien jaar kende de bladpootrandwants een spectaculaire toename in ons land. De soort is gebonden aan naaldbomen en kan bij dennen een verminderde zaadproductie veroorzaken. Echt schadelijk lijkt ze voorlopig niet te zijn. Ze kunnen een onaangename geur verspreiden.

Lindenspitskop: valt vooral op omdat deze wantsensoort in grote groepen op lindes vertoeft, vaak met vele honderden bij elkaar. Anders zou je ze niet eens opmerken. Ze hebben zilveren vleugeltjes en zijn onschadelijk.

