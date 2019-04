Ref Delferière zet de tegenaanval in operatie Propere Handen in: “Ik zal bewijzen dat ik niets illegaal gedaan heb”

Scheidsrechter Sébastien Delferière en zijn advocaat Louis Derwa hebben dinsdag de tegenaanval ingezet in het dossier “Propere Handen”. “Ik zal bewijzen dat ik niets illegaal gedaan heb”, zegt de ref op Facebook.

In een boodschap op zijn persoonlijke Facebook zei Delferière dinsdag het volgende: “Voor alle duidelijkheid... JA... de 90 minuten per speeldag mis ik enorm veel... mijn assistenten... de spelers... trainers... bestuursleden... supporters... ik ga bewijzen dat ik niets illegaal gedaan heb!!!”

Scheidsrechter Sébastien Delferière werd in oktober in beschuldiging gesteld in het kader van Operatie Propere Handen, het grootschalige gerechtelijke onderzoek naar fraude, corruptie en criminele bendevorming in het Belgische voetbalmilieu. Delferière geniet nog van het vermoeden van onschuld, maar is in staat van beschuldiging gesteld wegens deelname aan een misdaadorganisatie, het witwassen van geld en privécorruptie. Voordat op 10 oktober het voetbalschandaal uitbrak, gold Delferière als de nummer één van het Belgische scheidsrechterskorps.

De beschuldigingen aan het adres van Sébastien Delferière zijn gedeeltelijk gebaseerd op diens vriendschapsbanden met makelaar Dejan Veljkovic. Uit gelekte telefoongesprekken bleek dat Delferière regelmatig contacten had met Veljkovic, een van de spilfiguren in de zaak-Propere Handen. Beiden belden elkaar meermaals per dag en Delferière zou ook voordelen en cadeaus hebben ontvangen van de voetbalmakelaar die spijtoptant is geworden. Zo kon Delferière met korting een auto kopen en ontving hij sponsoring voor een voetbalschool.

“Delferière verstopt niet dat hij relaties onderhield met Veljkovic”

“Meneer Delferière verstopt niet dat hij relaties onderhield met meneer Veljkovic”, vertelde zijn advocaat Louis Derwa eerder al aan de RTBF. “Net zoals hij relaties onderhield met alle acteurs van het voetbal. Of het nu clubleiders, clubs, collega’s zijn. Als je in een professioneel milieu actief bent ontwikkel je mettertijd automatisch min of meer vriendschappelijke relaties met collega’s of mensen die je vaak ziet.”

Dejan Veljkovic Foto: BELGA

“Ik ben verbaasd dat er over (die vriendschappelijke omgangsvormen) weinig regels zijn voorzien of contractueel zijn gestipuleerd. Daarnaast geef ik toe dat er grenzen moeten zijn. Meneer Delferière is zich daar voldoende van bewust en is er gerust op dat hij die grenzen heeft kunnen opwerpen.”