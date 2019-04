AA Gent verkoopt 2.000 tickets voor bekerfinale in minder dan één uur

AA Gent heeft dinsdag zijn resterende 2.000 tickets verkocht voor de bekerfinale tegen KV Mechelen, die op woensdag 1 mei doorgaat in het Koning Boudewijnstadion.

“Bedankt voor het enthousiasme, Buffalo’s. Op nog geen uur tijd gingen alle resterende 2.000 bekertickets in de vrije verkoop de deur uit! We zien jullie in Brussel op 1 mei!”, meldt AA Gent op zijn website. In totaal brachten de Buffalo’s ruim 20.000 tickets aan de man.

Begin april verkocht KV Mechelen al 19.000 losse tickets voor de bekerfinale. Er zijn nog enkele van de 2.000 dinerformules in combinatie met ticket beschikbaar.