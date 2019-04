Drie doden en meer dan 50 vermisten na aardverschuiving in jademijn in Myanmar

Meer dan 50 mensen worden sinds maandagavond vermist na een aardverschuiving in een jademijn in de Myanmarese deelstaat Kachin, waarbij mijnwerkers en machines werden bedolven. Dat deelde het ministerie van Informatie dinsdag mee. Zoek- en reddingsoperaties werden dinsdagochtend op gang gebracht om de 54 vermisten op te sporen. De lijken van drie mensen zijn geborgen, waardoor de hoop om nog overlevenden terug te vinden onder tonnen modder en steen is getemperd.

De vermiste kompels werkten voor twee mijnbedrijven in het gehucht Hpakant in Kachin.

Dodelijke grondverschuivingen komen veel voor in de nauwelijks gereguleerde jademijnen van de deelstaat Kachin, waar bedrijven in een poging om tegemoet te komen aan de grote vraag naar jade in China hun personeel onder druk zetten met weinig aandacht voor milieu- of gezondheidsrisico’s. Bovendien worden de afvalhopen doorzocht door een groeiend leger van informele mijnwerkers, die in de volksmond aaseters worden genoemd en die onder de Myanmarese wetgeving geen bescherming genieten.

In 2018 werden meer dan 100 mensen gedood door aardverschuivingen in de mijnen van Hpakant. De milieubeschermingsgroep Global Witness schatte de omvang van de jadeproductie in Myanmar op 31 miljard dollar (26,3 miljard euro). Zo goed als de volledige jadeproductie wordt illegaal gesmokkeld naar China, waarbij de aan het leger gelinkte mijnbedrijven de onbelaste winsten incasseren.