Hoe geraakten AA Gent en KV Mechelen ook alweer in de finale van de Croky Cup? Gentse goals tegen Mechelse defensie

Woensdag 1 mei, Brussel. De finale van de Beker van België tussen AA Gent en KV Mechelen. Maar welk parcours hebben beide teams nu weer afgelegd op weg naar die finale?

Lees hier alles over de bekerfinale!

AA GENT

RE Virton - AA Gent 2-4

In de eerste bekerwedstrijd van het seizoen hadden de Buffalo’s het niet onder de markt met derdeklasser Virton. Taiwo Awoniyi kopte de bezoekers al vroeg op voorsprong, maar via Guillaume François en Aurélien Joachim kwam Virton op voorsprong. Het duurde tot de 78ste minuut alvorens Gent weer langszij kwam, via Stallone Limbombe. Awoniyi en Limbombe zouden in het slot de eindscore nog aandikken tot 2-4.

AA Gent - Beerschot Wilrijk 3-0

In de achtste finales ging het voor meer dan 10.000 supporters veel vlotter voor de Buffalo’s. Dankzij doelpunten van Roman Yaremchuk en Sigurd Rosted stond het nog voor rust al 2-0 tegen de mannen van het Kiel. In de slotminuut scoorde Giorgi Chakvetadze een derde Gentse doelpunt nadat Marius Noubissi een tweede gele kaart had gekregen bij Beerschot Wilrijk.

Foto: BELGA

STVV - AA Gent 1-3

Geen enkele wedstrijd in de kwartfinales kon op papier meer bekoren dan die tussen de Kanaries en de Buffalo’s. STVV had enkele dagen eerder verloren van Lokeren maar voordien wel zeven op negen gepakt tegen Anderlecht (4-2), Antwerp (1-3) en Standard (1-1). Gent leek echter herboren op Stayen en overklaste de thuisploeg. Twee keer Jean-Luc Dompé en Roman Yaremchuk gaven de Buffalo’s een comfortabele voorsprong. Yohan Boli milderde in het slot tot 1-3.

AA Gent - KV Oostende 2-2 | KV Oostende - AA Gent 2-2 (5-6 n.s.)

Roman Yaremchuk scoorde opnieuw in de beker, deze keer thuis tegen KVO. Tom De Sutter zorgde voor een belangrijke uitgoal, waarna Igor Plastun én Sigurd Rosted rood kregen. Na de tweede gele kaart voor Aristote Nkaka kopte Dylan Bronn de 2-1 binnen, maar Laurens De Bock zorgde voor de 2-2. Ook in Oostende eindigde deze clash op 2-2. KVO kwam 2-0 voor via De Sutter en Fashion Sakala, maar de Buffalo’s vochten terug via Alexander Sörloth en Roman Bezus in een dol slot. Gent won uiteindelijk na strafschoppen na drie missers bij de Kustboys. Bezus was ook hier de held.

Foto: BELGA

KV MECHELEN

KV Mechelen - RAQ Mons 2-0

De eerste wedstrijd in het Mechelse bekeravontuur was er eentje tegen Bergen. Het duurde lang alvorens Malinwa kon scoren tegen de club uit de Tweede Amateurklasse. Tot Clément Tainmont zijn duivels ontbond en tot tweemaal toe scoorde. Eerst op aangeven van Igor de Camargo, daarna op assist van Tim Matthys.

KV Mechelen - Antwerp 3-1

Malinwa deed zijn thuisreputatie alle eer aan door in de zesde ronde voor eigen volk te winnen van Antwerp. Seth De Witte kopte na een klein halfuur de 1-0 op het scorebord. Dieumerci Mbokani scoorde nog voor rust de gelijkmaker, maar na de pauze voetbalde KV Mechelen zich naar de achtste finales via doelpunten van Gustav Engall en Joachim Van Damme: 3-1.

KV Mechelen - Lokeren 2-0

Ook bij de laatste zestien was KV Mechelen te sterk voor een eersteklasser. Lokeren moest er na een slotoffensief aan geloven Achter De Kazerne. Gustav Engvall en Igor de Camargo zorgden voor twee doelpunten in de laatste tien minuten: 2-0.

Foto: Photo News

KV Mechelen - KV Kortrijk 3-0

In de kwartfinale tegen KV Kortrijk ging het een stuk makkelijker voor KV Mechelen. Edin Cocalic zorgde op aangeven van Rob Schoofs al na 1 minuut voor het openingsdoelpunt in een nieuwe thuiswedstrijd voor Malinwa. Schoofs gaf ook de assist voor de 2-0 van Nikola Storm waardoor de kwalificatie na een halfuur al binnen was. Twintig minuten voor tijd zorgde Igor de Camargo voor de eindstand: 3-0.

KV Mechelen - Union 0-0 | Union - KV Mechelen 1-2

In de halve eindstrijd keek KV Mechelen reeksgenoot Union in de ogen. Malinwa hield alweer de nul voor eigen publiek, maar kon niet scoren. Het moest gebeuren op verplaatsing en de Mechelaars stelden niet teleur. Igor de Camargo voor rust en Clément Tainmont na de pauze zorgden voor een dubbele voorsprong. De 1-2 van Laurent Lemoine kwam te laat.