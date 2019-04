Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor achterwaartse kopstoot van Tubeke-speler Lee

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een schorsing van twee speeldagen en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Tubeke-spits Jae-gun Lee, die tegen OH Leuven rood kreeg voor een kopstoot.

In de 0-3 thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen OH Leuven werkte Tubeke het slotkwartier af met een man minder. Scheidsrechter Wesli De Cremer gaf Jae-gun Lee een rode kaart in de 78e minuut, nadat de Zuid-Koreaan een achterwaartse kopstoot had gegeven aan OHL-verdediger Kotysch tijdens een luchtduel. De ref schreef in zijn rapport dat het om een opzettelijke brutale fout ging en er geen intentie was om de bal te spelen.

Sinds afgelopen weekend is de sportieve degradatie een feit voor Tubeke, dat op de slotspeeldag van de play-downs nog naar Roeselare moet. Als de Waals-Brabanders zich neerleggen bij het schikkingsvoorstel van het Bondsparket, mist Lee de verplaatsing naar Schiervelde alsook de eerste wedstrijd van volgend seizoen.