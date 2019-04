KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien personen (voornamelijk clubleiders en agenten) moeten zich voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden met betrekking tot het onderzoek naar eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen, zo maakte de KBVB dinsdag bekend.

De Belgische bond heeft intussen zijn onderzoek naar de verdachte wedstrijden KV Mechelen - Waasland-Beveren en Eupen - Moeskroen afgerond. Het dossier betreffende die tweede wedstrijd werd geklasseerd zonder gevolg.

“Wat betreft de wedstrijd YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren werden oproepingen om te verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal naar deze beide clubs verstuurd alsook naar dertien personen (voornamelijk clubleiders en agenten)”, klinkt het.

Op 30 april komt de Geschillencommissie samen om de kalender op te stellen waarop het dossier behandeld zal worden. Na de afhandeling is er beroep mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Uiterlijk op 30 juni 2019 - de slotdag van het huidige seizoen - moet er een definitieve uitspraak komen.

“In het belang van deze procedure zal de KBVB hier geen verdere commentaar over geven.”

Foto: BELGA

Wat zijn nu weer de mogelijke sancties voor KV Mechelen en Waasland-Beveren?

Volgens een onderzoek van het parket heeft KV Mechelen vorig seizoen getracht de wedstrijd tegen Waasland-Beveren op een onreglementaire wijze naar zich toe te trekken. Als de voetbalbond vindt dat de ­poging tot omkoping bewezen is, zakken de clubs sowieso een afdeling. Waasland-Beveren omdat het verzaakte aan de meldingsplicht, KV Mechelen omdat het probeerde om te kopen.

Het bondsreglement is duidelijk: er moet effectief een degradatie plaatsvinden. Dus ook nadat KV Mechelen in 1B de promotie afdwong, moet het degraderen. Of de omkoping is gelukt of niet, maakt niets uit.

Wat zijn de gevolgen voor de andere clubs bij degradatie van KV Mechelen en/of W.-Beveren?

Waasland-Beveren eindigde niet op een degradatieplaats eindigt in 1A, dus zou het één afdeling zakken en nummer 16 (Lokeren) in 1A blijven.

Als KV Mechelen schuldig wordt bevonden aan corruptie, promoveert ­volgens artikel 1544.33 van het bondsreglement de club die als tegenstander van KV Mechelen in de barragewedstrijden fungeerde. Beerschot Wilrijk dus. Bij verplichte degradatie van KV ­Mechelen is er dit geen seizoen geen daler uit 1B, waardoor Tubeke zou overleven.