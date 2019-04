Buitenwipper houdt CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi tegen aan deur discotheek: “Het went nooit”

Het moest voor Sammy Mahdi (30) zondagavond een feestje worden. De jongerenvoorzitter van CD&V trok met enkele vrienden naar een discotheek in de provincie Antwerpen, om te vieren dat ze met hun zaalvoetbalploeg kampioen waren geworden. “We waren met acht teamgenoten, van wie ik de enige met een exotisch kleurtje was”, zegt Mahdi. “De buitenwipper liet mijn vrienden gewoon binnengaan. Enkel aan mij vroeg hij een identiteitskaart.”

Mahdi is de zoon van een Belgische moeder en Irakese vader. “Toen ik jonger was, heb ik het vaak meegemaakt dat ik een discotheek niet binnen mocht”, zegt hij. “Ik heb het op een bepaald moment zelfs opgegeven. Nadat ik eens een nieuwjaarsnacht buiten had gevierd, ben ik gestopt met naar discotheken gaan. De jongste jaren ga ik sowieso minder op stap. Maar het went nooit.”

Uit de reacties die Mahdi nu op sociale media krijgt, blijkt dat hij niet de enige is. “Ik had het bericht op Twitter gezet, en sommigen lieten me weten dat ze dat elke week meemaken. Ik kreeg ook de omgekeerde reactie, van mensen die dat normaal vinden omdat er meer kans is dat allochtonen voor overlast zorgen.”

Maar zelfs dat kreeg hij niet als reden. “Toen ik vroeg waarom hij mijn identiteitskaart nodig had, antwoordde hij bot: “Omdat ik het zeg”. Ik wilde de sfeer niet verpesten en heb mijn identiteitskaart gegeven. Hij bekeek die nauwelijks en liet me doorgaan. Als de buitenwipper bijvoorbeeld had gezegd dat er recent problemen waren geweest, dan had ik tenminste een antwoord gehad. Maar dit kan alleen maar als intimidatie bedoeld zijn.”