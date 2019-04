Luchtmachtbasis van Koksijde gaat dicht en verhuist naar Oostende: “Verdoken besparingsoperatie”

Koksijde / Oostende - De luchtmachtbasis van Koksijde gaat tegen 2023 dicht, alle militaire activiteiten verhuizen naar de luchthaven van Oostende. De burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open VLD) betreurt de beslissing. Volgens hem is de verhuis een verdoken besparingsoperatie.

De infrastructuur van de luchtmachtbasis waar de Search and Rescue-helikopters staan, is bijzonder verouderd en in slechte staat. Bovendien heeft Defensie naar eigen zeggen de grootste moeite om het personeelsbestand op peil te houden. Om dat tekort is dinsdag aangekondigd dat de basis van Koksijde zal verhuizen naar de luchthaven van Oostende.

De infrastructuurwerken zouden in Oostende tegen 2022 klaar moeten zijn. Daar zal de basis met minder personeel kunnen functioneren. Zo zal Defensie in Oostende gebruik kunnen maken van de technische diensten, luchtverkeersleiders, brandweer… al aanwezig op de luchthaven. Momenteel zijn 331 mensen aan de slag op de basis in Koksijde, na de verhuis zal de basis functioneren met 123 mensen. De vermindering zou er via natuurlijke afvloeiingen moeten komen, momenteel ziet het er niet naar uit dat er naakte ontslagen zullen volgen.

“Verdoken besparingsoperatie”

De burgemeester van Koksijde betreurt de beslissing. Zijn gemeente en de helikopterbasis zijn volgens ‘vergroeid’. “Die helikopters, en dan vooral de Sea Kings, zijn onlosmakelijk verbonden met onze gemeente. We hebben hier zo lang een militair vliegveld gehad, dat die een deel van ons zijn geworden.” Volgens hem gaat het hier in feite om een verdoken besparingsoperatie.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein is op zijn beurt verheugd met de komst van de militaire basis. “Onze luchthaven zit in stijgende lijn en we willen die optimaal gebruiken. Daar past een gediversifieerd aanbod bij, met naast vluchten van TUI ook vrachtvervoer en een vliegschool, maar we zouden die helikopters er graag nog bij hebben. Oostende is ook een ideale locatie, precies in het midden van de kust,” zei hij gisteren.