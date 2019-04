Waarom de wespen die je nu al ziet nog niet aanvallen

Het paasweekend was zomers. Barbecueweer. En meteen daagden ook de eerste wespen op aan de terrassen. “Brave wespen”, volgens Natuurpunt. “Het gaat om Franse veldwespen. Die zijn niet verslaafd aan suiker en vallen je ook niet lastig aan tafel”, klinkt het.

Ze kunnen steken zoals eender welke andere wesp. Alleen, als je ze niet probeert te vangen met de blote hand of je gaat er niet naar slaan, zijn ze zelf ook niet agressief en laten ze je met rust. Ze komen zelfs niet rond je bord met een sappig stukje vlees op of rond je glas gekoelde Chablis vliegen. Het lijkt ze niet te interesseren, wat toch wel vreemd is voor een wesp?

Niet voor de Franse veldwesp. “Het enige wat ze nu doen, is wat losse stukjes hout verzamelen op banken en terrastafels om daar dan een nest mee te bouwen”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt.

Deze onschuldige wesp, die meer en meer opduikt in ons land, is gemakkelijk te herkennen door het iets afgeplatte, slankere lichaam, meer oranje voelsprieten en een overwegend zwarte kleur met gele dwarsstrepen. Mannetjes zijn van vrouwtjes te onderscheiden doordat ze gekromde uiteinden van de voelsprieten hebben en daarnaast hebben mannetjes groene ogen en de vrouwtjes zwarte ogen. Maar het meest opvallende is dat ze hun lange pootjes in volle vlucht laten hangen.

“In deze tijd van het jaar zijn er nog geen of praktisch geen gewone wespen. Hoogstens hier en daar een koningin die bezig is met de voorbereidingen om voort te planten. Die wespen die vanaf de zomer volop uitvliegen, zijn uiteraard wel verslaafd aan zoetigheid en kunnen agressief zijn”, zegt Veraghtert nog.

Volgens de brandweer is de Franse veldwesp trouwens minder gemakkelijk te bestrijden. Bij andere wespen volstaat het meestal om een nest weg te halen. De veldwesp maakt meestal meerdere kleinere nesten. Zo gebeurt het dat een nest wordt weggehaald door de brandweer, maar de wespen blijven uitvliegen.