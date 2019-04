De roofmoordenaar die vergat de code van de bankkaart te vragen

Het gerecht wil Willy M. (39) voor dertig jaar achter tralies omdat hij op 8 januari 2014 in Tienen zijn tante Marie-Claire Chapelle (64) en nonkel François Waeterinckx (75) zou vermoord hebben. Het motief: acute geldnood. Zelf ontkent hij al vijf jaar. Meer nog: plots wijst hij zijn toen minderjarige zoon aan als mogelijke dader. “Misschien was hij het wel?”

“Je suis dans la merde.” Willy M. (39) beseft dat hij diep in de penarie zit wanneer de speurders hem confronteren met de persoonlijke spullen die ze in zijn huis in Tienen gevonden hebben ...