Assisenproces voor vermoorde kleuterjuf start 10 jaar na datum en... zonder beschuldigde

/ Maasmechelen / Vucht - De 71-jarige Lei B. uit het Nederlandse Goes heeft dinsdagnamiddag in het Tongerse hof van assisen verstek laten gaan. Hij liet zich ook niet vertegenwoordigen door een advocaat. Hij zal bij verstek worden berecht voor de moord op zijn 64-jarige ex-vrouw Josée Widdershoven uit Vucht (Maasmechelen).

Het hof heeft ook een aanhoudingsbevel tegen de man uitgevaardigd. Na de voorlezing van het tussenarrest ging voorzitter Camille Liesens over tot de uitloting van de twaalf juryleden.

Op de preliminaire zitting liet de beschuldigde zich nog vertegenwoordigen door raadslieden John Maes uit Antwerpen en Karolien Van de Moer van de balie van Turnhout, maar op 3 april stuurden ze een schrijven naar het hof van assisen dat ze zonder instructies waren. Lei B. weigerde zich op een adres in België te laten inschrijven. Het openbare ministerie met aanklager Patrick Boyen had de verdachte op 4 april nog uitgenodigd voor een verhoor, maar ook daar stuurde hij zijn kat naar.

“Omwille van de aard en de ernst van de feiten, het zich opzettelijk onttrekken aan het normale procesverloop en de nog steeds ernstige aanwijzingen van schuld, is het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding gewettigd”, klonk het dinsdag in de rechtbank. De balie van Limburg had wel voorzorgen genomen indien Lei B. alsnog moest opduiken. Vicestafhouder Wim De Gendt was aanwezig met advocate Natascha Bielen. Meester De Gendt zou meester Bielen als pro-Deoadvocaat hebben aangeduid, indien de Nederlander alsnog in het assisenhof zou zijn opgedaagd.

Het proces met 54 getuigen is voorlopig dus met allerlei hindernissen van start gegaan. De inzet van het proces is de moord op kleuterjuf Josée Widdershoven. De vrouw werd op 13 december 2009 door haar dochter dood teruggevonden in haar wagen in haar garage in Vucht. Haar lichaam vertoonde meerdere schotwonden. De kogels zouden van dichtbij zijn afgevuurd.