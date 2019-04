COLUMN. “Een app die zeurpieten het zwijgen oplegt, lijkt me geen overbodige luxe”

In Australië wil men bingedrinken tegengaan met een nieuwe app die verwittigt wanneer het tijd is om te gaan slapen. De bedoeling is dat je die app gebruikt tijdens het uitgaan, als je door de drank geen verstandige beslissingen meer kunt maken. In de loop van de avond zal de app je vragen stellen. “Wanneer kruip je normaal onder de wol?” – dat soort dingen. Persoonlijk hoop ik op vragen als: “Vind je jezelf sexy als je danst?” En: “Heb je zo hard om je eigen flauwe mop gelachen dat je lichaamsvocht verloor?” Alsook: “Ben je nu wéér over walvissen bezig?” Want dat zijn evengoed tekenen dat het tijd is om te stoppen met drinken. Zo begon ik in een dronken bui over het paringsritueel van walvissen tegen Jan Eelen. En ik ken Jan Eelen niet.