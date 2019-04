SP.A’ster haalt zwaar uit naar Ben Weyts die paaseieren kwam gooien in Leuven: “Hij is niet eens een Leuvenaar”

Leuven - Leuvense schepen Bieke Verlinden (SP.A) is niet te spreken over de aanwezigheid van Ben Weyts (N-VA) tijdens de jaarlijkse paaseierenworp in Leuven. “Schaamteloos campagne voeren op de kap van de Leuvense belastingbetaler? Ben Weyts draaide er zaterdag zijn hand niet voor om”, schrijft ze op Facebook.

Eén keer per jaar begraven oppositie en bestuur in Leuven de strijdbijl om samen paaseieren te gooien vanop het Leuvense stadhuis. Dat minister Weyts mee eitjes kwam gooien, kan volgens haar niet door de beugel. “Sinds wanneer is deze minister lid van het Leuvense stadsbestuur? De paaseierenworp is geen partijaangelegenheid, maar een lange Leuvense traditie waar leden van het stadsbestuur een paaseierenworp houden en een paaslam aansnijden.”

De schepen pikt het niet dat de minister een Leuvense traditie ‘gebruikt’ in de aanloop naar de verkiezingen, volgens haar schendt hij zo de regels rond de sperperiode. “Dat een minister in campagne deze traditie kaapt om zichzelf in het Leuvense daglicht te zetten, is schaamteloos en gaat in tegen alle politieke deontologie. Bovendien omzeilt hij door deze recuperatie de sperperiode die politici in campagne verbiedt om geschenken uit te delen. Want paaseieren verdelen (...) valt daar wel degelijk onder.”