Alles wat u moet weten over de 64e bekerfinale (en zijn geschiedenis)

Volgende week woensdag is het zover. Op de Dag van de Arbeid strijden AA Gent en KV Mechelen om de Croky Cup en een plaats in de groepsfase van de Europa League. Hier lees je alles wat je moet weten om op café tegen jouw vrienden uit te kunnen pakken met je kennis over 112 jaar Beker van België, en waar je als supporter rekening mee moet houden de dag zelf.

De Beker van België was niet altijd de beker die het nu is. De eerste twee edities in 1908 en 1909 waren tussen de Belgische provincies. De eerste editie haalde een selectie van de beste West-Vlaamse voetballers het van de beste Antwerpse met 6-2. Een jaar later wonnen de Antwerpenaren met 5-2 van Brabant. Het is pas in 1912 dat er een eerste editie was tussen Belgische clubs, die werd gespeeld door de zestien ploegen uit Eere Afdeling (1e nationale) en Bevordering (2e nationale). Racing Club de Bruxelles -dat opging in RWDM later- won de allereerste Beker van België voor clubs met 1-0 van Racing Club de Gand, nu Racing Gent. De Brit Cyrille Bunyan scoorde vier minuten voor affluiten de enige treffer van de partij.

Europese successen

Tot 1964 zijn er slechts acht edities geweest van het toernooi omwille van onder andere de twee wereldoorlogen. Sinds dat jaar wordt het toernooi ieder jaar gehouden. Het was ook de eerste keer dat er een Belgische club deelnam aan de Beker der Bekerwinnaars. AA Gent won voor de eerste keer de beker van Diest na verlengingen (4-2) en ging Europa in. Daarin geraakten de Buffalo’s niet verder dan de eerste ronde. Ze verloren over twee wedstrijden met 1-2 van West Ham, dat later de eindzege pakte.

Ondertussen zijn we toe aan de 64e editie van de Beker van België. Vooralsnog konden enkel RSC Anderlecht en KV Mechelen vanuit bekerwinst Europacup II binnenhalen. De wonderjaren van Anderlecht werden beloond in 1976 en 1978. De Brusselaars wonnen toen onder leiding van Rensenbrink, die in beide finales scoorde, de beker die nu de Europa League heet. KV Mechelen is de laatste Belgische club die Europacup II won nadat Malinwa het jaar ervoor de Belgische beker naar omhoog stak. Op 11 mei 1988 scoorde Piet den Boer het enige doelpunt in Straatsburg tegen Ajax.

Piet den Boer tijdens de Europacup II-finale Foto: Photo News

Club Brugge recordhouder

Het is iets wat de AA Gent-supporters niet graag zullen lezen: de grote rivaal uit Brugge heeft de beker al het meeste naar zijn hand gezet. Club won de beker al elf van de achttien keer. De laatste overwinning was tegen de grote rivaal uit Brussel. Club won met 2-1 van Anderlecht. Met achttien deelnames is Club Brugge ook daar recordhouder. Standard heeft de Croky Cup dan weer het vaakst verloren. Uit zeventien deelnames verloren de Luikenaars er negen. De laatste dateert van 2007. Toen won Club Brugge zijn tiende beker.

AA Gent won op vier finales al drie keer de cup: in 1964, 1984 en 2010. KV Mechelen is de zevende club uit een lagere afdeling die de finale speelt. Lommel was de laatste club in 2001. Het verloor toen van Westerlo met 1-0. Tongeren, Verviers en Daring Club Bruxelles verloren als tweedeklasser. Doornik was de eerste tweedeklasser die de beker won. In 1956 won het van Verviers. Tubantia verloor in 1927 als derdeklasser van RCS Brugeois, nu Cercle Brugge.

Tien jaar na de eigen laatste finale is KV Mechelen de eerste club uit de provincie Antwerpen die weer om de beker zal strijden. De laatste Antwerpse club die de beker won, was Germinal Beerschot in 2005. De Ratten wonnen met 2-1 van Club Brugge. De laatste Oost-Vlaamse club in de finale was Lokeren. De Waaslanders waren in 2014 de betere van Zulte Waregem (1-0).

Kapitein Bernd Thijs met de beker in 2010. Foto: BELGA

Eerste duel in 2018-19

Het is de eerste keer dat beide clubs elkaar in de finale treffen. KV Mechelen stond dit seizoen in 1B. Daarom zijn er dus geen onderlinge confrontaties waar beide clubs uit kunnen geleerd hebben. Wat Gent en KVM wel al van elkaar weten, is dat Yaremchuk voor de Buffalo’s, en Kaya en Van Damme voor de Kakkers geelgeschorst zijn. Igor De Camargo (KV Mechelen) viel tijdens de promotiewedstrijden uit, maar wordt tijdig terugverwacht. Momenteel traint de Braziliaanse Belg volop mee met de groep.

Beide coaches stonden al in de finale van een voetbalbeker. Jess Thorup won in Denemarken de beker met Odense in 1991 en 1993. Wouter Vrancken stond bij de club waar hij nu trainer is in 2009 tegen Racing Genk 66 minuten op het veld. Vrancken verloor toen met 2-0. Zijn eerste bekerfinale was met Sint-Truiden in 2003. Ook toen verloor de Limburger: 3-1 tegen La Louvière.

Het bekershirt van Malinwa. Foto: kvmechelen.be

Speciallekes?

AA Gent heeft met kledingsponsor Craft een speciaal bekershirt ontworpen. Het shirt zal in beperkte oplage te koop worden aangeboden. Aangezien de club verder nog niets communiceert, is het afwachten hoe het ontwerp eruit zal zien. KV Mechelen zal ook aantreden in een speciaal ontworpen bekershirt. Het shirt verwijst naar het jaar dat Malinwa hun enige beker konden vieren: 1987. Supporters kunnen het exclusieve shirt ook kopen voor 75 euro.

Heizel, wat en waar?

De Croky Cup-finale zal voor een vol Koning Boudewijnstadion gespeeld worden. De totale capaciteit voor voetbalwedstrijden ligt op 42.000 toeschouwers. Dinsdagmiddag ging het laatste ticket de deur uit bij AA Gent. De Heizel is al sinds 1954 het decor voor de cup. Standard won toen van Racing Mechelen met 3-1. De eerste bekerfinale vond plaats op het veld van Racing Club Brussel. Edities 1913 en 1914 in Ukkel, die van 1927 en 1935 in het Dudenpark van Union. Enkele keren week de KBVB uit naar Anderlecht (1985, ‘87, ‘93 en ‘95), Brugge (1986 en ‘92) of Luik (1994) door onder andere renovatiewerken.

Wie met de wagen naar de Heizel trekt, zal voor KV Mechelen terecht kunnen op Parking C. Vanaf daar is het enkel nog de pijlen volgen naar eerst het AFAS Fandorp om daarna naar de desbetreffende tribunes 3 en 4 te gaan, die in de kleuren blauw en groen zijn aangeduid. AA Gent roept de supporters op om zoveel mogelijk met de bussen of het openbaar vervoer te gaan. Indien u toch voor de wagen kiest, moet u de aanduidingen voor AA Gent volgen naar de desbetreffende parkeerplaatsen. Van daaruit is het de pijlen volgen naar de andere kant van het Atomium waar Bufallo Village zal staan om de supporters op te zwepen. Tribune 1 en 2 zijn voor de Buffalo’s, aangeduid met kleuren geel en rood. Wie met de bussen naar Brussel trekt, hoeft zich van niets zorgen te maken. Enkel of het bier koud genoeg staat.

Let wel: zowel AA Gent als KV Mechelen roepen de supporters op om geen pyrotechnisch materiaal mee te nemen in het stadion.

Thuisblijvers en vieringen

Supporters die geen ticket konden bemachtigen, kunnen Achter de Kazerne en op het Gentse Sint-Pietersplein terecht om de wedstrijd op groot scherm te volgen.

Het stadhuis en de Grote Markt in Mechelen. Foto: Getty Images

Voor de huldiging achteraf is KV Mechelen zeer duidelijk. Na de finale keren de spelers, staf en bestuur richting het stadhuis waar burgemeester Bart Somers de club zal inaugureren, ongeacht of de beker mee naar Mechelen keert of niet. De viering houdt ook de kampioenstitel in. Ook op het Sint-Pietersplein in Gent zal iedereen van AA Gent en ook burgemeester Mathias De Clercq na de wedstrijd aanwezig zijn met of zonder de beker.

Het Gentse Sint-Pietersplein. Foto: EDM

Zo, hier heeft u de meeste informatie om u alvast mentaal voor te bereiden op de clash in Brussel. Of als u niet supportert voor één der beide clubs, kan u nog altijd op een quiz meer weten dan de rest.