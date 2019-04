Waarom een genderneutrale vogel van 15.000 euro als mascotte voor Oosterweel misschien niet het beste idee is

/ Antwerpen -

Om het leed van de uren in de file de komende jaren te verzachten, stuurt de aannemer van de Oosterweelwerken Corneel op u af. Een vogel die voor informatie en ‘een beetje ontspanning’ moet zorgen. Het idee van de mascotte, dat zo’n 15.000 euro kostte, is volgens reclame-experts wel goed voor de herkenbaarheid, maar “we zullen uren in de file staan en dan zitten we niet op grapjes te wachten.”