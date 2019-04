Francis Vrancken, eigenaar van Beerschot Wilrijk: “1A komt nu wel erg dichtbij”

Het ziet er naar uit dat Francis Vrancken, eigenaar van Beerschot Wilrijk, na zijn uitspraken van enkele weken geleden, dan toch gelijk zal krijgen. “Beerschot Wilrijk staat nu wel erg dichtbij 1A.”

“Op dit nieuws zaten we al lang te wachten,” zegt Francis Vrancken in een eerste reactie. “Dit is uiteraard heel goed nieuws voor de hele Beerschotfamilie. Eindelijk krijgen we een plaats waar we thuishoren, in 1A.”

“De komende dagen gaan we nu rustig onderzoeken welke stappen we best zetten om uit te maken welke juridische plaats we best innemen. Het komt nu allemaal heel dichtbij. Vermits we al maanden overtuigd waren dat dit zou gebeuren en dat deze uitspraken zouden vallen, hebben we al die tijd ons ook voorbereid op het scenario dat we volgend jaar in 1A zouden uitkomen. Ik dat verband kunnen we nu alvast een tandje bijsteken. We zullen eerstdaags bepalen welke stappen en in welke volgorde we best zetten in onze verdere voorbereiding op deelname aan de competitie in 1A. Ik hoop nu maar dat snel onze lidkaart voor 1A in de bus zal vallen,” lacht Vrancken.”

“Deze uitspraken en strafvorderingen berusten op ernstige feiten en op basis van bewijzen. Logisch dat er dus ook zware straffen worden uitgesproken,” besluit Francis Vrancken.

