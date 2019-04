Deze clubs kunnen profiteren van Operatie Propere Handen: Lokeren en Beerschot Wilrijk, maar misschien ook Anderlecht en AA Gent

Als de gevorderde straffen tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren effectief worden uitgesproken, dan profiteren Lokeren en Beerschot Wilrijk daar sowieso van. Maar ook voor AA Gent en Anderlecht kan een veroordeling van KV Mechelen goed nieuws zijn.

Lokeren, dat als laatste in 1A eindigde en daardoor naar 1B degradeert, blijft in eerste klasse als Waasland-Beveren tot degradatie wordt veroordeeld. En als de promotie van KV Mechelen wordt teruggedraaid, dan mag Beerschot Wilrijk de vrijgekomen plaats in 1A innemen als verliezend finalist van de promotiefinale.

Beerschot-eigenaar Francis Vranken wrijft zich al in de handen. “Vermits we al maanden overtuigd waren dat dit zou gebeuren en dat deze uitspraken zouden vallen, hebben we al die tijd ons ook voorbereid op het scenario dat we volgend jaar in 1A zouden uitkomen”, zei hij.

Wint KV Mechelen op 1 mei de bekerfinale tegen AA Gent en wordt het veroordeeld, dan gaat het Europees ticket van de beker terug naar de competitie. Dat zou betekenen dat de vijfde in de eindstand alsnog voor Europees voetbal mag spelen tegen de winnaar van Play-off 2.