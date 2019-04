Kim Jong-un en Vladimir Poetin ontmoeten elkaar donderdag in Vladivostok

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet donderdag in Vladivostok de Russische president Vladimir Poetin. Dat heeft een adviseur van het Kremlin dinsdag bekendgemaakt. Noord-Korea zoekt nieuwe internationale steun in zijn krachtmeting met de Verenigde Staten.

“Onze president zal donderdag gesprekken voeren met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un”, zei Joeri Oetsjakov aan journalisten. “De ontmoeting zal gericht zijn op een politiek-diplomatieke oplossing voor de nucleaire problematiek op het Koreaanse schiereiland.” Hij voegde eraan toe dat de ontmoeting een “sleutelevenement in de bilaterale betrekkingen” tussen beide landen is.

De ontmoeting komt er vlak voor Poetin op 26 en 27 april naar China gaat voor een economische top en vindt plaats in Vladivostok. De stad in het district Verre Oosten ligt aan de Japanse Zee, dicht bij de grens met China en Noord-Korea. Kim wordt volgens het Russische staatspersagentschap Interfax om 10.00 uur lokale tijd (02.00 uur Belgische tijd) met zijn gepantserde trein aan het Russisch grensstation Chasan verwacht, waar Kim kort halte zal houden om er een huis te bezoeken waar ook zijn vader Kim Jong-il en grootvader Kim Il-sung bij hun reizen een stop inlasten.

Het Kremlin had vorige week al aangekondigd dat Poetin en Kim elkaar eind april voor het eerst zouden ontmoeten. Hoewel Pyongyang en Moskou er een vriendschappelijke relatie op nahouden, gaat het om het eerste officiële bezoek van de Noord-Koreaanse leider aan Rusland.

De ontmoeting met Poetin komt er na twee bilaterale toppen van Kim met de Amerikaanse president Donald Trump, in juni in Singapore en in februari in Vietnam. De bijeenkomsten draaiden niet uit op een akkoord over nucleaire ontwapening van Noord-Korea.