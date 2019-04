Waasland-Beveren reageert onthutst op strafvordering bondsparket: “Ridicuul. Dit is waanzin”

Bij Waasland-Beveren reageren ze onthutst op de strafvordering in operatie Propere Handen. De club wordt ten laste gelegd dat het verzaakte aan de meldingsplicht van een omkooppoging van KV Mechelen. Het bondsparket was niet mals en vraagt degradatie naar 1B.

“We zijn verbaasd en ontgoocheld in de vordering van het bondsparket, in de zin dat wij dit helemaal niet verwacht hadden dat de club ging aangesproken worden”, vertelde persverantwoordelijke Martijn De Jonge. “We hadden misschien wel iets verwacht voor de twee bestuursleden (Olivier Swolfs en Dirk Huyck, nvdr.) die in opspraak zijn gekomen in het kader van de meldingsplicht. Dat het zo’n vaart zou lopen, hadden we helemaal niet veracht.”

“Waarom? Omdat er niets gebeurd is. Wij zijn eerder slachtoffer in deze zaak dan dader. Er is ons gevraagd om mee te werken aan iets dat niet mag. We hebben dat 100 procent afgeketst. Toch worden wij als daders aanzien. Wij hebben nog altijd het geloof dat er een correcte rechtspraak zal volgen. Het zijn vorderingen. Het geeft een beeld dat er in hun ogen iets aan de hand is, maar ik kan nogmaals bevestigen dat wij geen actieve of passieve daad gesteld hebben.”

“De clubadvocaten en de advocaten van onze bestuurders hebben nog geen kans gekregen om het dossier in te kijken. Die mogelijkheid is er nu wel, ook de stukken die de het gerecht aan de bond gegeven heeft. Die stukken mogen ingekeken worden door de betrokkenen, de mensen die geacht worden betrokken te zijn. Dan zal er een strategie bepaald worden van hoe alles zal aangepakt worden. Dat naast Dirk Huyck en Olivier Swolfs ook Walther Clippeleyr en Jozef Van Remoortel worden opgeroepen is helemaal ridicuul. Er is geen enkel bewijs gesteld. Dat is heel verrassend. De betrokkenen reageerden verbaasd en ontgoocheld. Meer kan ik daar niet over zeggen.”

“We voelen ons een beetje zoals een geslagen hond. De club is nog altijd overtuigd van haar onschuld. Het feit dat daar nu twee nieuwe mensen in betrokken worden, maakt het lachwekkend. Al is lachwekkend misschien niet het juiste woord nu. De vordering (degradatie en -6 punten, nvdr.) kunnen wij formeel bevestigen. Maar die is in onze ogen complete waanzin. Soit, dat is werk voor onze verdediging nu. Wij gaan op geen enkel moment akkoord met enige straf voor de club. Op geen enkel moment. Of er mogelijke straffen voor bestuursleden kunnen volgen? Ja, er kunnen schorsingen of boetes volgen. Maar dat is waanzin. Ze hebben altijd correct gehandeld, als bestuurslid en als mens.”