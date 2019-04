Wetsdokters pleiten voor verplichte autopsie na wiegendood: “In een op de vijf gevallen is baby door geweld om het leven gekomen”

Een op de vijf baby’s die plots en onverwacht sterven, is door geweld om het leven gekomen. En nog al te vaak worden die overlijdens gecatalogeerd als wiegendood. Dat zegt wetsdokter Werner Jacobs. Daarom pleit hij, samen met andere wetsdokters, voor een autopsie na elk overlijden van een baby waar de oorzaak niet meteen duidelijk is. De ouders van wiegendoodkinderen zijn in hun wiek geschoten. “Alsof wij allemaal schuldigen zijn.”