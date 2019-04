Jongeman (26) in coma na daad van zinloos geweld, slachtoffer vecht voor zijn leven: “Thibault is onze enige zoon en echt een God voor me”

Veurne - De 26-jarige Thibault Schamp ligt momenteel in coma in het ziekenhuis nadat twee jonge mannen hem zondagochtend aanvielen tijdens een avondje stappen. Het slachtoffer werd gisteren 26, maar vierde in de nacht van zaterdag op zondag zijn verjaardag.

Veurnenaar Thibault Schamp was zaterdagavond met enkele vrienden in Veurne op stap om zijn zesentwintigste verjaardag te vieren. Een gezellige avond, tot twee prille dertigers uit Veurne omstreeks 5 uur ‘s ochtends het pad van de vriendengroep kruisten. Wat er precies gebeurde is onduidelijk, maar op de Appelmarkt ontstond een incident waarin Thibault enkele zware klappen op zijn hoofd kreeg. “Een van de daders stak ook een priem in de schouder van Thibault. Hij strompelde nog naar huis, maar het was onmiddellijk duidelijk dat hij er heel slecht aan toe was”, vertelt zijn moeder Nicole Verburgh. Vader Joost keerde halsoverkop terug van op reis om bij zijn gezin te zijn.

Enige zoon

Thibault werd binnen gebracht op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Veurne. “Er zat bloed in zijn hersenen waardoor de dokters onmiddellijk beslisten om hem te opereren aan zijn schedel. Drie uur lang hebben ze aan hem gewerkt. Er werd een kuil in zijn hoofd gemaakt. Momenteel wordt hij in een coma gehouden en dit wellicht nog zeker tot vrijdag”, aldus zijn mama. Zij is heel aangedaan over hetgeen er is gebeurd. “Thibault is onze enige zoon en echt een God voor me. Sinds twee maanden woont hij samen met zijn vriendin in Veurne.” Het slachtoffer werd gisteren zesentwintig jaar. Voor de familie is het de komende dagen bang afwachten. “Het is onduidelijk hoe hij uit de coma zal ontwaken. We zijn bang, maar houden ons sterk voor hem.”

Twee verdachten opgepakt en aangehouden

Via camerabeelden kon de politie twee verdachten, twee prille dertigers uit Veurne, gemakkelijk vinden. Beide mannen werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid.