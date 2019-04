Hommeles op carnavalsstoet: prins carnaval en hofdame plots ontslagen

Landen - Een carnaval zonder prins, het is zoals een café zonder bier. Toch was het op de tweede carnavalsstoet in Landen van dat. Om redenen die niemand kwijt wil, werden de prins en zijn hofdame, die ook zijn moeder is, op staande voet ontslagen.

Op paasmaandag trok voor de tweede keer de carnavalsstoet door Landen en dat zorgde voor veel plezier en vertier. Honderden mensen dansten langs het parcours, de kinderen verzamelden heel wat snoep en door de straten reden maar liefst 29 praalwagens. Maar het was even vreemd opkijken toen zowel de prins als zijn hofdame niet mochten deelnemen aan de stoet.

“Door privéredenen en familiale omstandigheden mochten we opeens niet meer meedoen met de stoet”, vertelt de ontslagen prins, Yarni Cartuyvels. “Nochtans hebben we tot op dit moment (dinsdagnamiddag nvdr.) nog steeds geen ontslagbrief ontvangen. Per definitie zijn we dan nog niet ontslagen. We zijn dan door carnavalsgroep ‘De toog is van ons’ uitgenodigd om voor die ene keer mee te gaan met hun wagen, maar daar werd dan ook nog een stokje voor gestoken. Toen werden ze voor de keuze gesteld: oftewel werden ook zij stante pede uit de stoet gezet oftewel moesten wij opnieuw vertrekken. Die carnavalsgroep is een grote bende vrienden en we hebben dan ook besloten om te stoppen zodat ze zonder meer problemen konden verder rijden in de stoet. We hebben ondertussen ook klacht ingediend bij de politie, zoiets kan toch niet.”

Unaniem beslist

Bij de organiserende carnavalsgroep de Vollookes konden ze de exacte reden voor het ontslag niet kwijt. “Het gaat om privéredenen en dat is interne keuken”, vertelt Stefan Boffin. “We hebben kortelings voor de stoet nog een vergadering bijeengeroepen waar er door de leden unaniem gestemd is om de prins en de hofdame onmiddellijk te ontslaan. Waarom dat was, ga ik niet vertellen. Ze hebben daarna nog wat herrie proberen te schoppen door de stoet te willen ophouden, maar uiteindelijk is ze nog wel kunnen doorgaan.”