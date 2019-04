DAF investeert 200 miljoen in fabriek Westerlo

Vrachtwagenbouwer DAF investeert 200 miljoen euro in zijn cabinefabriek in Westerlo om klaar te zijn voor toekomstige productieaantallen. Met de investering stijgt de productiecapaciteit van de fabriek met 45 procent, tot 300 cabines per dag. Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) bracht dinsdag een bezoek aan het bedrijf.

De ‘body’-fabriek - voor de productie van de kale cabines - van 17.800 vierkante meter wordt met 13.200 vierkante meter uitgebreid. De fabriek waar de cabines van interieur- en exterieurdelen worden voorzien - de Cab Trimming - wordt uitgebreid met 20.000 vierkante meter.

“De nieuwe state-of-the-art Cab Body en Cab Trimming fabrieken zijn nodig om DAF verder te kunnen laten groeien, zowel binnen als buiten Europa”, zegt topman Harry Wolters. “Bij voltooiing zijn ze de modernste in hun soort en zijn ze de maatstaf voor kwaliteit, efficiëntie en ergonomie. Bovendien illustreert de investering van 200 miljoen euro nogmaals het vertrouwen dat DAF heeft in de toekomst van zijn fabriek in België.”

DAF heeft sinds 1966 een fabriek Westerlo. Zo’n 2.800 medewerkers leveren er de assen en cabines voor de trucks in het zware en middelzware segment, die van de productielijnen komen in Eindhoven en Leyland.