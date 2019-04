Moeskroen wordt niet vervolgd voor matchfixing: “Helemaal geen hoera-stemming nu”

Het bondsdossier rond de match Eupen-Moeskroen, waarin Eupen in het slotkwartier een 0-0 omboog in 4-0 winst en zich zo redde, werd door de Voetbalbond geklasseerd.

In Moeskroen wordt sereen gereageerd. “Er heerst helemaal geen hoera-stemming bij ons”, aldus Paul Allaerts, CEO van Moeskroen. “We hebben altijd gezegd dat die wedstrijd correct is verlopen, derde instanties hebben dat onderzocht, hun job gedaan en zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Datgene wat wij altijd hebben gezegd, is bevestigd, niet meer, niet minder. Wij hebben altijd onze medewerking verleend en zullen dat blijven doen in de nog lopende onderzoeken (doelt op het afzonderlijk gerechtelijk onderzoek naar financiële fraude bij Moeskroen, red.).”

Moeskroen haalde eerder zijn licentie voor volgend seizoen binnen zodat er de rust er (even) weerkeert. “We blijven gewoon verder werken”, aldus Allaerts.