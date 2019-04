Lokeren vraagt inzage in strafdossier naar KV Mechelen en Waasland-Beveren, Beerschot Wilrijk wacht af

Zowel KV Mechelen als Waasland-Beveren wordt in het kader van een onderzoek naar mogelijke wedstrijdvervalsing vervolgd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Sporting Lokeren heeft sportieve belangen bij de procedure, want kan voor de groene tafel nog gered worden van degradatie naar 1B. De Waaslanders vragen dan ook inzage in het dossier, zo bevestigde woordvoerder Herman Van de Putte dinsdag aan Belga. Ook Beerschot Wilrijk beraadt zich over verder stappen.

Het is nu aan de Geschillencommissie Hoger Beroep om de disciplinaire procedure op te starten. Dat zal op 30 april gebeuren met de opstelling van de kalender. Sporting Lokeren kan zich aanmelden om de procedure op de voet te volgen, maar kan ook tussenkomen in de procedure als belanghebbende partij. Op aanraden van haar advocaten zal de club alvast inzage vragen in het volledige dossier om te onderzoeken of ze baat heeft bij een derdenverzet. Als Waasland-Beveren voor zijn aandeel in de mogelijke wedstrijdvervalsing gedegradeerd wordt naar 1B, zoals het Bondsparket eist, ontloopt Lokeren de degradatie.

“Onze club neemt kennis van de beslissing en hoopt dat er zo snel als mogelijk, voor 30 juni, duidelijkheid wordt gecreëerd. De club heeft vertrouwen in de rechtsgang bij de Bond en wacht nu de verdere ontwikkelingen af”, schreef Lokeren verder nog op zijn website.

Beerschot Wilrijk bestudeert tussenkomst

Beerschot Wilrijk zal eerstdaags een standpunt innemen over de manier waarop de club zich zal melden in de disciplinaire procedure tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren, die samen met dertien betrokken personen vervolgd worden voor mogelijke competitievervalsing vorig seizoen. “Als we tussenkomen, zullen we dat meteen op de zitting van 30 april doen”, zegt advocaat en bestuurder Walter Damen dinsdag aan Belga.

“We proberen nu alle mogelijke info te verzamelen. We volgen het dossier in elk geval op de voet op. Als de vordering ons bereikt, zullen we die eerst bestuderen. Op basis daarvan beslissen we welke stappen we zelf zullen ondernemen”, reageert Damen, die weet dat Beerschot Wilrijk zich op verschillende manieren kan melden in de procedure. “Je kan je louter aanmelden en de procedure volgen, maar je kan ook actief betrokken willen zijn bij de besluitvorming en de conclusies.”

Beerschot Wilrijk moest de promotie aan KV Mechelen laten, maar profiteert nu mogelijk van het matchfixingschandaal. Foto: Photo News

De belangen voor Beerschot Wilrijk zijn enorm groot, stelt Damen. De straf die door het Bondsparket gevorderd wordt, is dat KV Mechelen niet mag promoveren naar 1A. Als die straf bevestigd wordt, zou het vrije plekje ingenomen worden door de Ratten, die de 1B-finale van Malinwa verloren. “De artikels die al in de media zijn verschenen en de interviews die zijn gegeven, wijzen erop dat er sprake was van matchfixing. De woordvoerder van Waasland-Beveren geeft toe dat KV Mechelen hen benaderd heeft. Dat is toch een bewijs dat Mechelen zich bezondigd heeft aan potentiële matchfixing”, aldus Damen.

De oproeping voor de clubs KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien andere betrokken personen geldt voor 30 april. De Geschillencommissie Hoger Beroep legt dan een kalender vast voor de verhoren. “We hebben nog een paar dagen de tijd om alles rustig te bekijken. Als we tussenkomen, zullen we dat meteen op de zitting van 30 april doen”, sluit Damen af.

