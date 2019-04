Advocaat Veljkovic haalt uit naar de voetbalbond nadat Moeskroen en Eupen zonder straf wegkomen: “Ze willen het onderste niet uit de kan halen”

Kris Luyckx, de advocaat van spelersmakelaar Dejan Veljkovic, zegt de manier waarop de voetbalbond is omgesprongen met het onderzoek van de verdachte wedstrijd Eupen-Moeskroen te betreuren. Volgens hem werd zijn cliënt, die spijtoptant is voor het parket, niet geraadpleegd. “Nochtans heeft mijn cliënt daar in het strafrechtelijke onderzoek toch wel interessante verhalen over verteld”, beweert Luyckx bij Sporza.

Dinsdag maakte de voetbalbond bekend dat KV Mechelen en Waasland-Beveren zich moeten komen verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal in verband met vermeende matchfixing. De straffen zijn niet min: KV Mechelen zou niet mogen promoveren naar de hoogste afdeling, Waasland-Beveren kijkt tegen een degradatie naar 1B aan. Beide ploegen zouden het nieuwe seizoen ook moeten beginnen met minpunten.

Er werd ook onderzoek gevoerd naar de wedstrijd tussen Eupen en Moeskroen, waarbij de Oostkantonners in het laatste halfuur plots nog vier keer scoorden. Die match werd echter geklasseerd zonder gevolg, en dat ligt Kris Luyckx, advocaat van spelersmakelaar en spilfiguur Dejan Veljkovic, op de maag. Volgens hem negeert de voetbalbond de biecht van Veljkovic, die als spijtoptant zijn boekje opendeed bij het gerecht.

“Mijn cliënt heeft daar in het strafrechtelijke onderzoek toch wel interessante verhalen verteld”, verwijst Luyckx naar de match in kwestie. “Maar bon, als de voetbalbond niet geïnteresseerd is om het onderste uit de kan te halen, dan is die verantwoordelijkheid daar te vinden. Als enkel Mechelen en Beveren de rekening moeten betalen, dan vind ik dat heel spijtig.”

