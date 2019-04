Voormalig vicepresident van Obama zal zich donderdag kandidaat stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen

De vroegere Amerikaanse vicepresident Joe Biden zal donderdag aankondigen dat hij in 2020 kandidaat is bij de presidentsverkiezingen. Dit heeft het ABC News dinsdag getwitterd.

De Democraat Biden was tussen 20 januari 2009 en 20 januari 2017 de adjunct van Barack Obama. Het is al een derde keer dat Biden een gooi zal doen naar het Witte Huis, aldus ABC. Dat gebeurde in 1998 en 2008. Bij die tweede keer viel hij met minder dan één procent van de stemmen al na de cruciale caucus in de staat Iowa af, met geen enkele afgevaardigde voor de partijconventie achter zich.

Het aantal presidentskandidaten bij de Democratische partij is ondertussen nauwelijks bij te houden.