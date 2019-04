Masturberende man krijgt pak slaag van MMA-vechtster

Nooit een MMA-vechter (Mixed Martial Arts) uitdagen, dat zal Josenei Viana Ferreira (26) geweten hebben. Toen de man op een strand met zichzelf begon te spelen, kreeg die een stevig pak slaag.

Joyce Vieira en een vriendin waren op het strand in Rio de Janeiro foto’s aan het nemen van mekaar. Toen de pervert in hun buurt met zichzelf begon te spelen. “Hij stond op een paadje waar veel volk passeert, ook kinderen.” Vieira gaf de man daarop een stevig pak slaag, terwijl de politie onderweg was. Die konden Ferreira arresteren voor ‘obsceniteiten’ maar hij werd ook al snel terug gelost. De man zelf ontkent ook de aantijgingen. Hij beweert dat hij aan het wildplassen was.