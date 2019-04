KV Mechelen reageert verbouwereerd op voorgestelde straffen: “We zijn onschuldig, degradatie is niet eens mogelijk”

KV Mechelen gaat in geen geval akkoord met de voorgestelde straffen in het matchfixingdossier, dat deel uitmaakt van Propere Handen. Het bondsparket vraagt dat KVM naar 1B zakt en met puntenaftrek aan het komende seizoen begint. Maar dat is volgens de club niet eens mogelijk. “Dat hebben verschillende advocaten ons bevestigd”, aldus hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx in het communiqué van de club.

LEES OOK. Operatie Propere Handen: voetbalbond eist degradatie voor Waasland-Beveren en geen promotie voor KV Mechelen

“Wij zijn verbaasd over de gevraagde sanctie door het bondsparket omdat we weten dat we als club onschuldig zijn”, zo zegt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx in de mededeling van KV Mechelen. “Daarenboven wil men een degradatie van de club, van 1A naar 1B, wat volgens onze lezing van het bondsreglement niet mogelijk is. Dat spreekt van allerlei mogelijke sancties, maar voor degradatie dient de vordering ingediend te zijn vóór 15 juni van het seizoen van de beweerde poging of daad van competitievervalsing, dus voor 15 juni 2018. Dat hebben ons verschillende advocaten bevestigd.”

LEES OOK. POLL. Wat vindt u van de strafvorderingen voor KV Mechelen en Waasland-Beveren?

Het bondsparket acht het bewezen dat KV Mechelen vorig seizoen een poging tot matchfixing ondernam en dus op zijn minst probeerde om de cruciale wedstrijd tegen Waasland-Beveren te vervalsen. Daarom wil het Malinwa veroordeeld zien tot degradatie, 12 punten aftrek naar komend seizoen toe, géén Europees voetbal bij bekerwinst, geen Belgisch bekervoetbal en een geldboete van 125.000 euro.

De Geschillencommissie Hoger Beroep zal ten laatste voor 30 juni een uitspraak doen over de strafmaat voor KV Mechelen (en Waasland-Beveren.) De club wacht voorlopig dan ook af wat de uiteindelijke beslissing is, vooraleer het stappen onderneemt. “We zijn er van overtuigd dat de Geschillencommissie Hoger Beroep onze onschuld als club zal inzien en zal handelen volgens het bondsreglement.”

LEES OOK. Francis Vrancken, eigenaar van Beerschot Wilrijk: “1A komt nu wel erg dichtbij”

LEES OOK.Waasland-Beveren reageert onthutst op strafvordering bondsparket: “Ridicuul. Dit is waanzin”

150 pagina’s

Alles draait om het duel tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren van vorig seizoen. Foto: Photo News

Pennincks ging bij onze man nog wat dieper in op de kwestie. “Rond 16 uur hebben we de vordering, een document van dik 150 pagina’s, van de voetbalbond ontvangen. We weten eindelijk wat ons ten laste wordt gelegd. Het enige waar we verbaasd over zijn, is dat men de degradatie (van 1A naar 1B, red.) eist. Dat is volgens onze lezing van het reglement dus niet aan de orde.”

KV behoudt zijn licentie voor volgend seizoen en zakt al zeker niet naar de amateurreeksen. “Er is zeker geen hoera-stemming daaromtrent. Tenslotte hebben we onze plaats in 1A op sportieve wijze afgedwongen. Het is nu aan ons om onze verdediging grondig voor te bereiden, want die is héél duidelijk: we blijven bij ons standpunt. Voor wat je niet hebt gedaan, kan je niet veroordeeld worden. Ook met de betrokken bestuurders (Johan Timmermans, Olivier Somers en Stefaan Vanroy, red.) in het onderzoek hebben we een nauw contact. We gaan als club uit van onschuld.”

Spelers voorbereid

Nog voor de vordering naar buiten kwam, sprak Penninckx ’s middags al de spelersgroep toe. “De geruchtenmolen deed zijn werk. Ik heb de spelers voorbereid op wat zou komen en ze gerustgesteld door te verkondigen dat onze visie op de feiten niet was veranderd. Een eis van het bondsparket is immers niet hetzelfde als een veroordeling. Op 30 april (wanneer de Geschillencommissie Hoger Beroep de zaak behandelt, red.) wordt de verdere kalender van het onderzoek bepaald.”

“Of ik verrast ben over de timing, één week voor de bekerfinale? Het is het verhaal van heel het seizoen”, besluit Penninckx. “Voor de rust binnen de spelersgroep was het fijner geweest dat men hier nog enkele dagen mee had gewacht. Men heeft er anders over geoordeeld. Ik heb aan onze jongens gevraagd om te doen wat ze al een heel seizoen doen: focussen op het sportieve.”

LEES OOK.Advocaat Veljkovic haalt uit naar de voetbalbond nadat Moeskroen en Eupen zonder straf wegkomen: “Ze willen het onderste niet uit de kan halen”