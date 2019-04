Ze krijgen er dure etentjes, chique overnachtingen en exclusieve uitstapjes voor in de plaats: 12 Chinezen promoten België bij 100 miljoen landgenoten

12 Chinese influencers maken de komende week België bekend in China. Al wat ze daarvoor nodig hebben: een smartphone en een snelle internetverbinding. Ze krijgen hier dure etentjes, overnachtingen in chique hotels en exclusieve uitstapjes. In ruil laten ze aan hun 100 miljoen volgers op sociale media weten hoe tof het hier is. “Dit is nog altijd een pak goedkoper dan een reclamecampagne.”