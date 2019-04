Verdachte komt niet opdagen op proces voor moord op ex-vrouw. Onze reporter ging langs op zijn ‘laatst gekende adres’, maar: “Hij is al jaren weg. Niemand weet waar hij is”

Maasmechelen / Tongeren -

Niemand weet waar Lei B. (71) naartoe is en waar hij ondergedoken leeft. De Nederlander daagde dinsdag niet op voor zijn assisenproces in Tongeren, waar hij wordt beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw. Volgens zijn laatste officiële gegevens woont hij in Zeeland. Maar ook daar hebben ze hem al een tijd niet meer gezien. “Ik had hier drie jaar een relatie met hem”, vertelt zijn gewezen partner. “Ik geloof in zijn onschuld. Hij is altijd eerlijk tegenover mij geweest.”