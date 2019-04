Kunstenaar zet vagina’s centraal: “Via Tinder vond ik modellen van alle leeftijden en maten”

Davide Di Votti is aan een speciaal kunstwerkje bezig. Hij wil shockeren maar eveneens een positieve boodschap verspreiden door middel van vagina-prints.

De 34-jarige kunstenaar kreeg het idee om vagina’s te tekenen maar er ook ‘prints’ van te maken. Hij zocht zijn modellen via Tinder, in zijn profiel gaf hij ook aan dat hij op zoek was naar modellen die wilden meewerken aan een bodypaint-project. Uiteindelijk vond hij zes modellen die wilden mee doen.

Met de zes modellen maakte hij meer dan 100 kleurrijke tekeningen, 30 werden geselecteerd voor een expo.

“Ik wilde iets persoonlijk doen, ik wilde shockeren en toch een boodschap meegeven. Via Tinder botste ik op vrouwen van alle leeftijden en maten. Mijn boodschap is dat alle vrouwen, vrouwen zijn. Dat is ook gebleken uit de werken. Nergens kan je de identiteit van een vrouw ontwaren, je kan ook niet zeggen of die vrouw als vrouw geboren werd of niet”, zegt de kunstenaar uit uit Wenen. Hij was meer dan een jaar op zoek naar modellen. De modellen lieten hun intieme delen schilderen en gingen dan op een canvas zitten.