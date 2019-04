Prijs van worsten stort in door...Brexit

Een daling in de prijs van worst kan weleens het eerste voordeel zijn dat de Britse consument uit de Brexit haalt. Vleesverwerkers hadden een extra voorraad aangelegd voor de originele uitstapdatum van 29 maart.

Momenteel voert het Verenigd Koninkrijk nog zo’n derde van zijn varkensvlees in uit de EU, zegt de British Meat Processors Associa­tion. Nu de Brexit in prin­cipe is uitgesteld tot eind ­oktober, moet de voorraad weer weg. Het overschot zal ongetwijfeld de prijs voor de Britse consument verlagen, hoewel een overrompeling voorlopig uitblijft.

In de rest van de wereld stijgt intussen de prijs van varkensvlees. De oorzaak daarvan is de uitbraak van een varkens­virus in China, wat tekorten op de markten veroorzaakt.