Gerecht blundert: man moet naar assisen voor doodslag op baby, maar wordt foutief naar correctionele rechtbank doorverwezen

Een 24-jarige man uit Nieuwpoort is door de raadkamer van Veurne naar de correctionele rechtbank verwezen op verdenking van doodslag op een baby. Dergelijke dossiers moeten echter voor het hof van assisen behandeld worden. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne zal daarom aan de rechters vragen om zich onbevoegd te verklaren.

Op 1 januari 2018 ging B.D. met zijn vriendin en hun baby van vijf weken op bezoek bij zijn ouders in Adinkerke. In de namiddag belde de Nieuwpoortenaar zelf de hulpdiensten, omdat het meisje niet meer bewoog. De vader beweerde eerst dat de baby mogelijk te veel fysiologisch water had gedronken. Het slachtoffer bezweek twee dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Archiefbeeld. Foto: RR.

Het onderzoek wees onmiddellijk uit dat de verklaringen van B.D. geen steek hielden. Uiteindelijk gaf hij wel toe dat hij in paniek met het kind begon te schudden, nadat het meisje uit de zetel was gevallen. D. ontkent met klem dat hij de bedoeling had om het slachtoffer om het leven te brengen.

Potpourri II

Door de Potpourri II-wet konden moorden en doodslagen sinds februari 2016 ook naar de correctionele rechtbank verwezen worden. In de praktijk betekende die wet dat er amper nog een assisenproces gehouden werd. Op 21 december 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof echter delen van die Potpourri II. Daardoor moeten dergelijke dossiers opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden.

Opvallend genoeg werd B.D. onlangs toch naar de correctionele rechtbank verwezen voor doodslag. Het is niet duidelijk hoe het precies is kunnen foutlopen. Mogelijk werd een verkeerde eindvordering opgesteld, maar ook in dat geval had de raadkamer moeten beseffen dat een verwijzing naar de correctionele rechtbank onmogelijk was.

Opnieuw naar de raadkamer

De vergissing kwam pas aan het licht toen de verdediging werd opgeroepen voor de correctionele zitting van woensdag 8 mei. Het parket was nog niet op de hoogte van de fout, maar heeft ondertussen bevestigd dat een correctioneel proces eigenlijk onmogelijk is. Op de zitting zal het openbaar ministerie daarom aan de rechters vragen om zich onbevoegd te verklaren. De zaak zal dan opnieuw voor de raadkamer gebracht moeten worden, met het oog op verwijzing naar de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling. De KI zal de zaak dan uiteindelijk naar het hof van assisen in Brugge moeten sturen. Dat assisenproces zal wellicht pas in het voorjaar van 2020 van start gaan.