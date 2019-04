Het zinnetje in het bondsreglement dat KV Mechelen moet redden van degradatie

KV Mechelen kwam met een opmerkelijk verweer nadat het bondsparket een terugzetting naar 1B vorderde voor Malinwa in de nasleep van operatie Propere Handen. Volgens de club kan hier geen sprake van zijn, want “de vordering voor degradatie dient ingediend te zijn vóór 15 juni van het seizoen van de beweerde poging of daad van competitievervalsing, dus voor 15 juni 2018”.