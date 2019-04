Play-off-finale uitgesteld tot na 30 juni?

Wordt de finale tussen de winnaar van Play-off 2 en de vierde van Play-off 1 uitgesteld door Propere Handen? Het kan, maar er heerst nog complete onduidelijkheid over.

Stel nu even dat KV Mechelen de beker wint, maar geen toelating krijgt om Europees te spelen. Dan gaat er een extra Europees ticket naar de competitie en moet niet de nummer vier, maar wel de nummer vijf uit Play-off 1 die finale betwisten.

Alleen is die match gepland op 22 mei en zal er dan vermoedelijk nog geen definitieve uitspraak zijn over Malinwa. Wie moet dan die finale spelen? De nummer 4 of de nummer 5 uit het klassement? Men riskeert om de verkeerde ploeg de wei in te sturen. Navraag bij de Pro League leert dat er nog geen oplossing is voor dat scenario. Er wordt geopperd om die play-off-finale dan maar uit te stellen, maar tot wanneer? Misschien is er pas duidelijkheid op 30 juni en dan zijn de contracten van sommige spelers al afgelopen. Bovendien moet de winnaar al eind juli aan de slag in die Europa League-voorrondes. Dat zou chaos troef zijn.