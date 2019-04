Vergelding voor Christchurch

De aanslagen op Sri Lanka, waarbij minstens 321 doden vielen, zijn opgeëist door ISIS. Het ISIS-persbureau Amaq verspreidde gisteren een mededeling waarin de daders “strijders van ISIS” werden genoemd. Verrassend is dat niet, de doelwitten en de manier van uitvoering zijn typisch voor de terreurgroep. Als de opeising waarheidsgetrouw is, is het vooral de vraag hoe groot de betrokkenheid van de groep bij de aanslagen echt was.