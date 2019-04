Chauffeur busje Mawda aan ons land overgeleverd

De chauffeur van het busje waarin de Koerdische peuter Madwa zat, is uitgeleverd aan ons land. Dat bevestigde het federaal parket gisteravond. “Hij is sinds een paar dagen in ons land”, zegt de Bergense procureur-generaal Ignacio de la Serna. “Intussen heeft de onderzoeksrechter van Bergen hem verhoord. Dat betekent dat het onderzoek naar het schietincident bijna klaar is.” Door verschillende procedures die moesten worden samengevoegd, sleepte de uitlevering lang aan. De man werd nochtans in juli al in Engeland opgepakt. Na het dramatische incident op 17 mei 2018, waarbij Mawda na een achtervolging door een politiekogel dodelijk in het hoofd werd geraakt, mengde de verdachte zich vermoedelijk onder de migranten in de bestelwagen. Wellicht is hij daarna naar Engeland gevlucht. Maar nu hij toch in ons land is, moet hij ook het onderzoek naar mensenhandel vooruit helpen. De verdachte is de kroongetuige en de best kans om de hele smokkelbende op te rollen. (dey)