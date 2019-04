GEEN DRUPPEL OLIE MEER

Italië, Griekenland, Turkije, China, Taiwan, Japan, India en Zuid-Korea. Zij kregen van Donald Trump in november de vrijstelling om nog een halfjaar olie aan te kopen uit Iran terwijl de rest dat onmiddellijk verboden werd. Omdat ze tot de grootste klanten van de Iraanse olie-export behoorden en ze van Trump daarmee zogezegd wat extra tijd kregen om alternatieven te zoeken.

Maar afgelopen zondag liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo weten dat Amerika niet langer vrijstellingen zou geven. “We gaan naar nul.” Vanaf mei mag geen van die landen dus nog olie aankopen uit Iran. Doen ze dat wel, dan dreigen sancties. De olieprijzen schoten prompt de lucht in.

Amerika voert de druk op Iran dus verder op, zegt David Criekemans, professor internationale politiek (UA). “En intussen heeft Trump een halfjaar tijd gekregen om te onderhandelen met andere olieproducenten als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.” Een woordvoerder van het Witte Huis verzekerde zondag alleszins “dat de wereld van voldoende olie wordt voorzien”.

Op droog zaad

Het draait niet rond olie, maar rond wapens. Het verlies van zijn grootste olieklanten is volgens Criekemans een poging om het economische net rond Iran te spannen. “Het moet ervoor zorgen dat Iran andere keuzes maakt. Trump wil een nieuwe deal, die opneemt dat Iran geen ballistische raketten meer mag ontwikkelen.” Dat doen ze nu wel nog, omdat die niet waren inbegrepen in hun nucleaire deal – de reden waarom Trump vorig jaar uit die deal stapte. Bovendien hoopt Trump met zijn boycot Iran op droog zaad te zetten, zodat de bevolking in opstand komt en het huidige regime wankelt. “Hij wil samen met Saudi-Arabië de Iraanse economie tegengaan, om van zijn Amerikaanse bondgenoot de sterkste in de regio te maken.”

Het valt af te wachten of Trumps aanpak ook zal werken. Voorlopig wel, lijkt het. “Hoewel verschillende Europese landen vaststellen dat Iran intussen is gestopt met de ontwikkeling van nucleaire wapens en zich dus houdt aan de deal, staat Europa niet sterk genoeg om tegen Trump in te gaan”, zegt Criekemans. “Bedrijven als Total hadden deals met Iran, maar hebben die zelf verbroken uit angst voor miljardenboetes. Als Total blijft kopen van Iran, zou Trump grote belastingen heffen op de Amerikaanse markt van Total. Als die bijvoorbeeld raffineert in Texas, zou hij zomaar kunnen beslissen om daar twintig of veertig procent op te heffen als straf.”

Russen

Maar of de vrijgestelde landen in mei ook de oliehandel met Iran zullen stoppen? Daar twijfelt Criekemans nog aan. “Het kan Iran ook in handen van de Russen duwen. Als die de Iraanse olie opkopen en in eigen land raffineren, kunnen ze indirect Russische olie op de markt brengen. Al wordt Iran dan wel de speelbal.”