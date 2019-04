Vlaming verkiest elektronisch betalen, maar doet het niet

Maar liefst 63 procent van de betalingen in ons land verloopt nog met cash. Nochtans geeft 89 procent van de Belgen de voorkeur aan digitaal betalen. Waarom ze het dan niet doen? Meer dan de helft van de keren is dat omdat de optie er niet is om met de kaart of de betaalapp te betalen.

Bijna de helft van de Belgen betaalt het liefst met de debetkaart. Daarnaast verkiest zo’n 19 procent een betaalapp en 9,4 procent de kredietkaart. Daarbij zit vooral mobiel betalen duidelijk in de lift. Zo registreerde Bancontact Payconiq Company het afgelopen jaar 34 miljoen mobiele betalingen, een verdubbeling ten opzichte van 2017.

Om digitaal betalen nog een extra duwtje in de rug te geven, lanceert Febelfin nu de campagne ‘Betaal digitaal. ’t Is het nieuwe normaal.’ Want in vergelijking met het buitenland hebben we nog een hele inhaalbeweging te maken. Zo verloopt in Nederland 55 procent van de transacties digitaal en in Denemarken maar liefst 77 procent. (nba)