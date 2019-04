Heibel om loon Dexia-topman

Frankrijk en België zitten op ramkoers over de verloning van Gilles ­Denoyel (foto), sinds april vorig jaar voorzitter van de restbank die na de val van Dexia in 2011 werd afgesplitst van wat later Belfius zou worden. De Fransen beloofden Denoyel evenveel loon als zijn voorganger. Die woonde (en werkte) in België, en kreeg hier als zelfstandige jaarlijks 250.000 euro bruto uitbetaald – voor België een absolute bovengrens. De Fransen bekwamen dat Denoyel dezelfde regeling zou genieten.

Hem uitbetalen in Frankrijk zou zijn nettoloon meer dan halveren. Nochtans woont en werkt ­Denoyel, die anderhalve dag per week voor Dexia actief is, in Parijs. Sinds begin dit jaar wordt het loon van Denoyel daarom op vraag van België niet uitbetaald. De Belgische bestuurders willen niet het risico lopen deel te zijn van een mogelijk frauduleuze fiscale constructie.

Het dispuut zit intussen muurvast. De Fransen voeren aan dat de eis om in België te werken een inbreuk vormt op de overeenkomst dat Frankrijk de voorzitter van restbank Dexia mag leveren. Die restbank bevat alle toxische kredieten die de financiële instelling tijdens de bankencrisis deden wankelen. De bank heeft maar één bestaansredenen, die kredieten allemaal afbouwen. (agy)