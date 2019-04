Marc Coucke slaat terug naar Hein Vanhaezebrouck: “Zijn interview was verschrikkelijk, vol met leugens”

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is terug van een deugddoende vakantie in Vietnam. Een vakantie die verstoord wordt door alle heisa rond zijn Anderlecht. In Van Gils en Gasten kwam hij terug op de hectische weken die paars-wit kende én gaf hij ex-trainer Hein Vanhaezebrouck enkele vegen uit de pan. Die had laatst een explosief interview gegeven. “Vol met leugens”, aldus Coucke.

“De vakantie was super”, opende een zichtbaar gebruinde Coucke. “Maar dan gebeuren daar een aantal zaken… Ik heb de match tegen Standard live gezien. In het hotel hadden ze een groot scherm opgezet en enkele medewerkers van het hotel en enkele vrienden keken mee. Ze wilden ook eens een match zien van de ploeg van één van hun gasten...”

De partij werd vroegtijdig gestaakt nadat de fans onophoudelijk met rookbommen en vuurpijlen gooiden. Marc Coucke en zijn beleid werden in de daaropvolgende dagen hard bekritiseerd. “Het is een heel slecht jaar”, gaf Coucke grif toe. “We zijn de grootste club van het land, één miljoen mensen zullen ‘Anderlecht’ antwoorden als je vraagt wat hun club is. De verwachtingen zijn dus hooggespannen. We begonnen sterk, maar daarna zakten we weg en was het voetbal niet goed.”

Coucke overlegt met Verschueren: waar liep het allemaal fout? Foto: Photo News

Is het dan de schuld van de voorzitter dat het niet draait? “Ik zat te kijken in Vietnam en vroeg mezelf af waar het is misgelopen. Ik snap dat ze ontgoocheld zijn, die mensen hebben een tattoo van Anderlecht, voor hen is dat hun leven. De fans hebben veel geduld gehad, uniek. Daardoor hebben we PO1 gehaald, omdat ze zo positief bleven. Maar dan heeft een ex-coach (Coucke wilde de naam van Hein Vanhaezebrouck niet noemen, red.) een verschrikkelijk interview gegeven. Volledig georkestreerd, hij wist perfect wat hij wilde zeggen en op welk moment. Wraak? Dat laat ik in het midden. Maar het was zo erg. Gans de boodschap van die ex-coach was: die club is slecht gerund. Hij maakte de vergelijking met FC. De Kampioenen. Ik was de Boma van Anderlecht. Mijn gedacht”, gooide Coucke er nog gekscherend tegenaan. “Toen we het hoorden hebben we beslist: we gaan niet reageren. Anderlecht is een waardige club en daar zaten zoveel leugens in. Maar wat we onderschat hadden is dat al die fans - die al een jaar ontgoocheld zaten te kijken - opeens zeiden: het is die voorzitter, die doet daar vanalles.”

“Hein wilde Sanneh”

Maar ligt één interview dan aan de basis van alle kritiek op Coucke en zijn beleid? “De basis is dat we slecht spelen”, erkende ook de paars-witte voorzitter. “Dat gebeurt bij nog clubs, maar daar staat de boel niet in brand. Hij heeft gelogen. Gerechtelijke stappen? Tja, moet je voor alles naar de rechtbank stappen? Mijn voorstel was om één voor één zijn punten te weerleggen, maar onze communicatiecel wilde het laten overwaaien. Volgende match: heel groot spandoek. ‘’t is hier FC De Kampioenen niet’.”

Sanneh kostte 8 miljoen euro, maar komt nog amper aan de bak. Foto: Photo News

Coucke stak de hand wel ook in eigen boezem. Voor even toch. “Ik heb ook zaken verkeerd gedaan, uiteindelijk ben ik de hoofdverantwoordelijke. Maar wat de transfers betreft: Sanneh is een mooi voorbeeld. Dat stond in het interview met die ex-coach. Hij zei dat Sanneh hem was opgedrongen. Het zat zo: we hadden een centrale verdediger nodig en dan komt scouting,die voor mijn komst verwaarloosd werd. Ze kwamen met vijf namen. Dan kwam de coach. Die zei : een van die twee wil ik, de drie andere ‘no way’. Die ene speelde in de Franse tweede klasse en ze vroegen 12 miljoen. Die andere was Sanneh, ook 12 miljoen. Vijftig keer hebben we tegen de coach gezegd om eens naar die andere namen te kijken. Er zat daar ene bij die nu in Frankrijk elke keer meedoet en de helft van de tijd man van de match is. Hij zei neen. Wij bieden twee miljoen voor Sanneh, ze blijven 12 miljoen vragen. Toen we zes miljoen boden, zijn ze naar tien gezakt. De coach zei toen: ‘Het is misschien wat duur geworden’. Dat vond ik ook, dus we vroegen hem naar andere namen te kijken. Op de voorlaatste dag zakt de prijs Sanneh naar 8 miljoen. De coach wilde geen andere namen en dan zeg ik: ik wil als voorzitter niet voor die supporters komen zonder centrale verdediger en dan zeg ik ja. Is dat dan mijn fout? Die speler had zelf ook liever voor 3 miljoen gekomen. Die stempel moet hij niet blijven dragen. De coach heeft altijd beslist. Nadien moet je geen rondje zwartepieten. Echt, dat interview…. Je moet dat eens bekijken.”

“Zo snel mogelijk kampioen”

De eigenaar van de Belgische recordkampioen blikte om af te sluiten ook nog even vooruit. “We hebben de volledige sportieve directie vervangen. Daar zitten nu Verschueren en Frank Arnesen. Daarnaast is er Zetterberg met zijn kennis van Anderlecht, en die drie gaan samen met de scouting - die we aan het uitbouwen zijn - alle transfers doen.”

Coucke liet in het verleden al geen kans onbenut om uit te halen naar het oude bestuur. “Ik mag geen stenen werpen”, hield hij het nu braver. “Was er wanbeleid? Het antwoord is deels ja, maar ik mag niet alle schuld van wat er nu gebeurt daarop steken. Als we betere transfers hadden gedaan, was het nu anders.”

En wanneer wordt Anderlecht terug kampioen? “Zo snel mogelijk”,aldus Coucke.