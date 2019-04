De Boeck blijft bij Lokeren (ondanks gesprekken met KV Oostende)

Door de strafvorderingen in het dossier Propere Handen ziet het ernaar uit dat het gedegradeerde Lokeren toch in 1A kan blijven. De Waaslanders willen doorgaan met trainer Glen De Boeck (47) en daar is nu een mondeling ­akkoord over. De Boeck had ook drie gesprekken met KV Oostende, maar daar zat hij niet op dezelfde golflengte met het bestuur. De overeenkomst op Daknam moet nu snel op papier gezet worden en officieel gemaakt worden.

Bij Lokeren nam De Boeck in januari over van Trond Sollied. De sportieve degradatie kon hij niet meer vermijden, maar de coach bracht wel weer meer leven in het team. Nu het behoud in 1A lonkt, oogt de toekomst en het project van Lokeren ook weer wat mooier. Zo is het ook niet uitgesloten dat verdediger Olivier Deschacht (38) nog een jaartje doorgaat.